삼성운용 "KODEX K-메타버스 액티브 ETF 순자산 5000억 돌파"

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 KODEX K-메타버스 액티브 ETF의 순자산이 5000억원을 넘었다고 29일 밝혔다.

KODEX K-메타버스 액티브 ETF는 메타버스 관련한 국내 핵심, 강소 기업들에 투자하는 ETF다. 펀드 매니저가 적극적으로 종목을 선정하고 비중을 조정할 수 있는 점이 특징이다. 설정 후 수익률 32.50%로 같은 기간 23.15%를 기록한 기초지수 보다 높은 성과를 기록했다. 포트폴리오 비중을 보면 펄어비스 9.39%, 하이브 8.08%, 위메이드 7.83% 등으로 구성되어있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “KODEX K-메타버스 액티브 ETF는 펀드 매니저가 선정한 종목이 매일 공개되기 때문에 메타버스를 공부하는 투자자에게 훌륭한 교보재가 될 것” 이라며 “최근 상장한 KODEX 미국 메타버스 나스닥 액티브 ETF 역시 같은 철학으로 운용되기 때문에 해외 메타버스 시장에 투자를 원하는 투자자들에게 좋은 투자처가 될 것”이라고 밝혔다.

삼성자산운용은 지난 22일 메타버스 테마를 주도적으로 이끌 것으로 예상되는 미국 시장에 집중투자하는 ‘KODEX 미국 메타버스 나스닥 액티브 ETF’를 상장했다. 이 상품은 5거래일 만에 순자산 1166억을 돌파하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다.

