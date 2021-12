전국이 연일 영하권 날씨가 이어지고 있는 29일 서울역 광장에 코로나19 재택치료가 필요한 노숙인 수용을 위한 텐트가 설치돼 있다./강진형 기자aymsdream@

