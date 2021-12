◇승진

▲ 부사장 윤장섭 위험관리책임자 정회철 준법감시인

◇신규임원 선임

▲ 상무 박영준 경영전략본부장 김홍곤 인덱스퀀트본부장

◇본부장 선임

▲ 신동헌 부동산운용본부장 ▲ 임상훈 기관M&S본부장

