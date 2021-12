국립장애인도서관, 대체자료 디지털 컬렉션 3종 제공

국립장애인도서관(관장 원종필)은 누리집(www.nld.go.kr)을 통해 29일부터 디지털 컬렉션 서비스를 제공한다고 밝혔다. 교과과정 연계도서의 대체자료, 청각장애 분야 대체자료, 장애인 대상 정책 자료가 포함된다.

디지털 컬렉션은 특정 자료유형이나 대중적으로 관심 높은 주제를 선정한 후 디지털 환경에서 쉽고 편하게 정보를 이용할 수 있도록 하는 정보서비스이다. 코로나19로 온라인 학습에 불편을 느끼는 시각/청각장애학생을 위해 교과서에 수록된 참고도서를 전자점자도서, 디지털음성도서, 수어영상도서로 제작한 후 학년·과목별로 계층화해 제공하고 있다.

청각 분야 대체자료는 청각장애인을 위한 다양한 참고도서와 책 소개 수어영상도서를 주제별, 장르별로 구축한 후 서비스하고 있다. 장애인 정책자료는 정부 부처, 공공기관 등에서 발간하는 장애인 대상 연구보고서, 정책리포트 등을 포괄적으로 수집하고 주제별 큐레이션 후 제공할 예정이다.

도서관 관계자는 “올해 교과서 내 수록된 참고 도서의 대체자료 서비스와 다양한 주제별 디지털 컬렉션 서비스를 통해 장애인들의 정보접근성이 향상되기를 기대하며 앞으로도 흥미롭고 유익한 콘텐츠를 지속적으로 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.

