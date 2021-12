[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 전남지역에 영하 8도를 밑도는 세밑 한파가 찾아와 30일 부터 이틀 간 최고 10㎝의 많은 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

29일 광주지방기상청에 따르면 서해상에서 만들어진 구름대의 영향으로 오는 30일 오전부터 광주 전남에 눈 또는 비가 내리겠다.

특히 30일 오후부터는 새벽 사이 광주와 전남 북부에는 많은 눈이 내리겠다.

예상 적설량은 30일 광주와 전남 북부지역 3~10㎝, 남부지역엔 1~5㎝ 눈이 쌓이겠으며 지역에 따라 5~10㎜의 비가 내리는 곳도 있겠다.

이번 눈 또는 비는 오는 31일까지 이어질 것으로 기상청은 내다봤다.

31일 아침 최저기온은 영하 8~1도 낮 최고기온은 0~3도 정도를 보일 것으로 예보됐다.

