윤석열 "한·중 청년들 서로 싫어한다"…與 "외교를 감상평으로 단순화"

尹 "文 정부, 중국 편항 정책 썼지만 관계 나쁘게 끝나"

與 "가벼운 언행으로 국민 낭떠러지 몰아갈 수도"

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 '한국 청년들 대부분은 중국을 싫어한다'는 취지로 주장한 것을 두고 여당이 반발하고 나섰다. 복잡한 국제관계를 지나치게 단순화한 발언이라는 지적이다.

강선아 더불어민주당 선거대책위원회 대변인은 28일 논평을 내고 "국가 간의 외교관계를 누가 누구를 싫어한다는 식의 수준 낮은 감상평으로 단순화하다니 아연실색하지 않을 수 없다"며 "용감한 것인지 무식한 것인지 구분이 되지 않는다"라고 질타했다.

이어 "아무리 공부가 부족해도 국제관계를 이런 식으로 단순 치환한 대선후보가 있었는지 의아하다"라며 "더욱 문제가 되는 것은 한국과 중국과의 우호 관계를 단정적으로 부정하는 윤 후보의 발언 태도"라고 지적했다.

강 대변인은 "대한민국의 지도자라면 정교하고 정밀한 발언으로 굳건한 한미동맹은 물론 중국과의 우호 관계를 유지해야 할 역량이 필수적"이라며 "미·중 경쟁에 대한 대처는 비유하자면 벼랑길을 걷는 것과 같다. 한 발짝만 잘못 내디디면 바로 낭떠러지"라고 강조했다.

그러면서 "윤 후보는 다시는 가벼운 언행으로 국민을 낭떠러지로 몰고 가서는 안 될 것"이라고 꼬집었다.

윤 후보는 이날 서울 여의도 한 호텔에서 열린 주한미국상공회의소 간담회에 참석한 자리에서 '한국 수출의 25%가 중국으로 가는데, 특정 국가에 집중도나 의존도가 높아질 수 있지 않나'라는 질문을 받고 "현 정부가 중국 편향적인 정책을 써 왔지만, 한국 국민들, 특히 청년들의 대부분은 중국을 싫어한다"라고 말했다.

이어 "중국 사람들, 특히 중국 청년들은 대부분 한국을 싫어한다"라며 "과거에는 그렇지 않았다"라고 덧붙였다.

윤 후보는 한·중 양국 시민들 사이 관계가 악화된 이유에 대해 현 정부의 '중국 편향 외교정책' 때문이라고 주장하기도 했다.

그는 "한국이 한미일의 튼튼한 공조를 가지고 거기에 기반해서 중국을 상대했을 때는 서로가 굉장히 호감을 가지고 사업이나 문화 협력에 좋은 결과를 나타내고 양국 국민들이 서로 호의적이었다"라며 "이 정부 들어서서 중국 편향적 정책을 쓰고 미중 간의 중간자 역할을 한다고 했으나 결국 관계가 나쁘게 끝났다"라고 말했다.

그러면서 "제일 중요한 것은 어느 국가든 자기들만의 헌법 이념, 국가가 추구하는 가치가 서로 공통적인 국가들끼리 안보 등 비밀을 공유할 수 있다는 것"이라며 "그렇지 않은 경우에는 서로 정체성을 분명히 하는 가운데서 필요한 협력을 원활히 해 나가면 된다"고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr