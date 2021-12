기업은행, 'IBK 퍼스트랩' 3기 참여기업 8곳 선정

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 오픈 이노베이션 테스트 베드인 ‘IBK 퍼스트랩’ 3기 참여기업 8곳을 선정했다고 28일 밝혔다.

'IBK 퍼스트랩'은 참여기업이 보유한 혁신기술과 아이디어를 은행의 상품, 서비스, 업무 프로세스 등에 융합할 수 있는지 검증하는 실험공간이다.

3기 선정기업은 ▲댓고 ▲더블유에이아이 ▲로민 ▲앤톡 ▲오아시스비즈니스 ▲코그콤 ▲테디썸 ▲하우투비즈랩 등 8곳이다. 기업은행은 3기 선정기업들과 함께 인공지능(AI) 자연어처리 기술을 바탕으로 한 디지털 고객 경험 관리체계 구축 등에 나설 방침이다.

한편 'IBK 퍼스트랩'은 2019년 9월 출범 이후 총 26개의 혁신기업과 27건의 혁신 사업모델을 테스트했다. 3분 안에 부동산 담보 대출 심사가 가능한 ‘AI부동산 자동심사 시스템’(탱커 협업)과 금융위원회 ‘혁신금융서비스’로 지정된 ‘디지털 본인인증 서비스’(인포소닉 협업)를 개발한 바 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr