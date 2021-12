'눈 찢기' 손동작하면 경기장 출입 10년 금지…'인종차별' 칼 빼든 英

인종차별 가해자 경기장 출입 금지 법안 준비 중

英 내무부 장관 "인종차별 용납할 수 없는 문제"

[아시아경제 임주형 기자] 온라인 공간에서 '눈 찢기' 손동작을 취하는 등 인종차별을 한 영국인은 축구 경기장 입장을 금지당할 수도 있다. 영국 정부가 온라인 인종차별 가해자들의 경기장 출입을 최대 10년간 금지하는 법안을 준비하고 있기 때문이다.

지난 26일(현지시간) 영국 '가디언' 등 현지 매체들은 "온라인에서 축구 선수를 향해 인종차별을 가하는 이들은 이제 최대 10년간 경기장에 출입할 수 없게 된다"며 관련 법안이 준비 중이라고 보도했다.

이 매체에 따르면, 프리티 파텔 영국 내무부 장관은 이같은 내용을 담은 법안 통과를 추진하고 있다. 파텔 장관은 "키보드 뒤에 숨어서 축구선수들을 공격하는 인종차별 가해자들이 아름다운 경기를 훼손하는 모습을 봤다"며 "인종차별은 용납할 수 없는 문제"라고 이번 법안이 만들어진 이유를 설명했다.

이어 "축구계는 오랜 기간 부끄러운 인종차별적 편견에 상처를 입고 있다"며 "가해자들은 처벌받아야 한다"라고 강조했다.

유색인종 축구선수를 겨냥한 온라인 인종차별 문제는 어제오늘 일이 아니다. 앞서 지난 7월 유럽축구연맹(UEFA) 유로2020 결승전 당시 잉글랜드와 이탈리아의 경기 중에도 이 문제가 부각된 바 있다. 당시 두 대표팀은 1대1 무승부 끝에 승부차기를 했는데, 2대3으로 잉글랜드가 패배했다.

이때 실축한 잉글랜드의 마커스 래시퍼드, 제이던 산초, 부카요 사카 등 일부 선수들의 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 분노한 축구팬들의 악성 댓글이 쏟아졌다. 이 댓글 중 상당수는 인종차별성 발언인 것으로 전해졌다.

보리스 존슨 총리는 이 사건 이후 온라인 공간에서의 인종차별 문제에 대한 대응 방안을 내놓겠다고 밝혔다.

한편, 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 구단인 '토트넘 홋스퍼'에서 활동하고 있는 손흥민 또한 인종차별을 당한 바 있다.

지난 5월 일부 누리꾼들이 그의 SNS 계정에 "DVD나 팔아라", "고양이, 박쥐, 개나 먹어라", "쌀 먹는 사기꾼" 등 인종차별성 악플을 게재한 것이다.

이후 현지 경찰은 곧바로 수사에 돌입했고, 댓글을 쓴 20~32세 청년 8명을 찾아 체포했다.

영국 매체 '더선'에 따르면 당시 수사당국은 "온라인상에서 벌어지는 인종차별적 폭력도 간과하지 않겠다는 경찰의 입장을 분명히 한 것"이라며 "이런 행동을 뿌리뽑기 위해 결단력 있는 조처를 해나갈 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr