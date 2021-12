국민지원금·상생소비지원금 등 코로나3종 패키지, 기재부 정책 MVP 선정

기획재정부, 국민이 뽑은 2021년 정책 MVP 선정 결과 발표

[세종=아시아경제 김현정 기자] 기획재정부는 국민지원금과 상생소비지원금 등 코로나3종 패키지 정책을 올해 국민이 뽑은 '정책 MVP' 선정했다고 28일 밝혔다.

정책 MVP는 기재부에서 국민?언론?전문가의 종합적 평가를 기반으로 한 해 동안 추진한 정책 중 가장 우수한 정책을 선정하여 시상하는 제도다. 지난 1년간 추진해 온 주요 정책 중 국민참여 이벤트와 실국별로 제출한 후보(안)를 선정해 6개 분야·27개의 후보 정책을 대상으로 12월 9일부터 7일간 투표가 진행됐다. 투표에는 일반국민, 출입기자단, 정책전문가 등 총 6864명이 참여했다.

투표 결과 국민지원금, 상생소비지원금 등 코로나19 3종 패키지가 올해 국민이 가장 공감하는 기획재정부 MVP상으로 선정됐다. 이어 '디지털세 최종합의안 결실'이 그림자상을, '요소수 수급 불안 및 글로벌 공급 충격에 대한 투트랙 대응'이 참신상을, '국가온실가스감축목표 상향안 마련'이 도전상에 꼽혔다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이 날 시상을 통해 "기재부 전 부서, 전 직원이 열정과 소명을 갖고 밤낮없이 노력한 결과, 2021년에도 많은 성과를 일궈냈다"면서 "정책 추진과정에서 정부와 국민간의 다양한 채널을 통해 의견을 수렴하는 등 국민 눈높이에 맞는 정책을 수립하기 위한 소통노력이 우수한 정책적 성과와 국민들의 긍정적인 평가를 가져온다는 사실을 깊이 인식할 필요가 있다"고 설명했다.

이어 "우리가 노력해 수립한 정책이 국민들에게 쉽게 이해되고 널리 활용되는데 무엇보다 정부와 언론의 유기적인 협력이 중요하며, 그런 점에서 ‘코로나19 3종 패키지’ 정책이 MVP에 이어 미인상까지 수상한 것은 시사하는 바가 크다"고 강조했다. 그는 또한 "국가적으로 각계각층 다양한 전문가와 이해관계자의 의견을 종합해 예상치 못한 현안 발생에 전략적으로 대응할 필요가 더욱 커지고 있으며, 이번 ‘요소수 공급 대응’ 사례를 참고 삼아 향후 유사사례 발생시 다양한 집단지성을 활용해 정책의 전문성을 높여야 한다"고 역설했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr