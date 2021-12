[아시아경제 송승윤 기자] 전 부인의 연인을 흉기로 살해한 30대 남성이 경찰에 검거됐다.

28일 경찰에 따르면 인천 미추홀경찰서는 살인 혐의로 A씨를 체포해 조사하고 있다.

A씨는 이날 오전 2시 10분께 인천시 미추홀구 도화동 한 아파트를 찾아 B씨를 흉기로 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 전 부인인 C씨의 집에 갔다가 B씨가 함께 있는 것을 보고 이 같은 범행을 저질렀다. C씨도 이 과정에서 경상을 입었다. A씨는 이후 직접 범행 사실을 경찰에 신고했고 현장에서 검거됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr