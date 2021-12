[아시아경제 지연진 기자] 기가레인 기가레인 049080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,420 전일대비 115 등락률 +4.99% 거래량 2,174,955 전일가 2,305 2021.12.28 15:00 장중(20분지연) 관련기사 "5G 주도주가 6G 대장주‥7년간 바뀔 일 없다"기가레인, 81억 규모 전환청구권 행사‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 휴니드테크놀러지스와 56억원 규모의 군 차세대 전술정보통신체계(TICN) 사업의 대용량 무선전송체계(HCTRS: High Capacity Trunk Radio System) 양산 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr