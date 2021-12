[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파구의 한 주상복합아파트에서 배관 점검을 하던 작업자가 추락해 사망하는 사고가 발생했다.

28일 경찰 등에 따르면 이날 오전 9시 26분께 송파구 신천동의 한 주상복합아파트에서 40대 A씨가 지상 3층에서 지하 4층으로 추락해 숨졌다.

A씨는 전날 동파된 온수배관을 점검하는 과정에서 추락했으며 안전모·안전줄 등 안전장비 착용하지 않은 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "정확한 사고 경위를 조사하고 있다"고 했다.

