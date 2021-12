한미일 2년만에 국방장관회담 추진

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]한미일 국방장관 회담이 내달 미국 하와이에서 추진된다.

28일 정부관계자는 “한미일 3국이 내달 중순 하와이에서 방위(국방) 장관 회담을 여는 것을 협의 중”이라고 말했다.

한미일 국방장관 회담은 2019년 11월 태국 방콕에서 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 확대 국방장관 회의가 마지막으로 2년만이다.

한미일은 지난 10일 전화통화로 3국 간 안보 협력의 중요성을 재확인하고 국방장관을 포함한 고위급 교류를 모색하기로 했다. 또 지난 2일 서울에서 열린 제53차 한미안보협의회(SCM)를 계기로 만난 서 장관과 오스틴 장관은 핵·미사일 개발을 추진하는 북한 관련 대응에서 한미일 3국 간 협력의 중요성을 확인했다.

이번 국방장관회의는 한미일 대표로 서욱 국방장관, 로이드 오스틴 국방장관, 기시 노부오(岸信夫) 방위상이 참석해 북한의 비핵화와 유엔 결의에 위반되는 탄도미사일 발사 실험 등과 관련한 대응 방안을 집중적으로 논의할 것으로 보인다.

