파주시, 아동 양육 부담 더는 '첫 만남 이용권' 내년 도입

'출산축하금'과 별도 지급‥ 1인 당 200만 원

[아시아경제 라영철 기자] 경기 파주시가 아동 양육 부담을 줄이기 위한 '첫 만남 이용권' 도입을 내년부터 추진한다.

28일 시에 따르면, 내년도 출생 아동에게 '첫 만남 이용권'을 지급해 아동 양육에 따른 경제적 부담을 줄이고 사회·국가책임을 강화하는 시 자체사업인 '출산축하금'과는 별도 지급한다.

지급 대상은 2022년 1월 1일 이후 출생아로서 출생신고 후 주민번호를 부여받은 영아에게 출생 순위, 다태아 등에 관계없이 국민행복카드 이용권(포인트) 1인 당 200만 원을 지급한다.

'저출산고령사회기본법' 개정안에 따라 2022년 1월 1일 출생아부터 신청할 수 있으며, '첫 만남 이용권' 지급은 법률 시행시기인 2022년 4월 1일 이후 소급지급 할 예정이다.

보호자 또는 대리인이 아동의 주민등록 상 주소지 읍·면·동 행정복지센터에 방문 신청하거나 부모가 복지로 또는 정부 24에서 온라인 신청할 수 있다. 사용기간은 아동 출생일로부터 1년으로, 사용종료일 이전이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr