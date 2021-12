U+알뜰폰, 기부요금제로 모은 1억여원 대한적십자사에 전달

복지 사각지대 가정·소외계층 지원 예정

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 지난해 10월부터 올 12월까지 U+알뜰폰 전용 기부 요금제 ‘희망풍차’를 통해 적립된 누적 기부금 총 1억1550만원을 대한적십자사에 전달했다고 28일 밝혔다.

모아진 기부금은 복지 사각지대에 있는 가정과 소외계층을 지원하는 데에 사용될 예정이다.

기부 전달식은 지난 24일 대한적십자사 서울사무소에서 대한적십자사 이상천 사무총장, 박종술 기획조정실장, 김은숙 ESG협력팀장, LG유플러스 박준동 컨슈머서비스그룹장, 유호성 MVNO사업담당, 김명호 MVNO영업2팀장, U+알뜰폰 고객 3명이 참석한 가운데 진행됐다.

U+알뜰폰 전용 희망풍차 요금제는 국내 최초의 기부 연계형 프로모션 상품이다. 작년 10월부터 올해 2월까지 시즌2, 올해 7월부터 9월까지 시즌2로 진행됐다. 가입시점으로부터 최대 12개월간 월 기본료의 10%가 자동 적립되며 누적된 금액은 매년 연말 고객 명의로 기부된다. 기부 비용은 전액 LG유플러스가 부담한다.

U+알뜰폰에 따르면 시즌1 기간 동안 희망풍차 요금제에 가입한 고객은 약 3200여명으로 집계됐다. 특히 20대 고객 비중이 약 40%를 차지했다. 올 7월부터 9월까지 진행한 희망풍차 프로모션 시즌2 기간에도 오픈 3달여만에 700명이 가입했다.

월 3만3000원의 희망풍차 요금제(VAT 포함)는 데이터 11GB와 음성통화?문자메시지를 기본 제공하며 데이터가 모두 소진된 이후에는 일 2GB(QoS 3Mbps)를 추가 제공한다.

