마켓컬리, 연말 선물하기 1위는…'파티용 바비큐 플래터'

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 선물하기 서비스를 본격적으로 시작한 이달 6일부터 26일까지 '홈파티용 바비큐 플래터'가 매출 1위를 차지했다고 28일 밝혔다. 베이커리와 디저트, 유아동용품, 뷰티상품 등도 연말 선물로 인기를 끌었다.

지난 3주간 마켓컬리의 선물하기 매출 비중은 일평균 10% 성장했다. 크리스마스가 임박한 12월23일에는 52% 상승하며 가장 높은 증가율을 보였다. 매출 기준으로는 24일이 가장 높았다. 컬리는 모이기 어려운 연말이지만 마켓컬리를 통한 간편한 주문으로 감사한 마음을 전달하기 위해 선물하기를 많이 이용한 것으로 분석했다.

선물하기로 가장 높은 매출을 보이며 1위에 오른 상품은 '존쿡 델리미트'의 파티용 바비큐 플래터(3~4인용)다. 바비큐 백립과 할라피뇨 백립, 슈바인 학센, 킬바사 등으로 구성돼 가족이 함께 즐길 수 있다는 점이 인기 요인으로 꼽혔다. 2위는 '향기가득 샤인머스켓 2kg', 3위는 나폴레옹 '슈톨렌', 4위는 라콩비에트 '플뢰르 드 셀 버터(15g×30개)', 5위는 고디바 '초콜릿 케이크'가 차지했다.

전체 선물하기 상품 중 가장 높은 매출을 보인 상품군은 베이커리와 디저트로 약 23%를 차지했다. 베이커리 상품 중 가장 높은 매출을 보인 상품은 나폴레옹의 '슈톨렌'이었다. 밀도×산노루의 '제주 말차 슈톨렌' 역시 전체 순위 8위에 이름을 올렸다.

유아동 상품군은 전체 선물하기 매출의 약 15%를 차지하며 그 다음 순위에 올랐다. 유아동 상품 중에서 인기 있는 상품은 완구류로 '하베브릭스의 블루투스 피아노드럼'과 '브루더의 MAN 소방차와 헬멧'이 각각 6위와 7위에 이름을 올렸다. 24일 매출이 그 전날 매출 대비 43% 증가했다.

뷰티 상품은 약 12%를 차지했다. 에르메스의 '로즈 에르메스 로지 립 인핸서 로즈 아브리코테 14' 상품이 카테고리 1위를 차지했다. 로즈 데테 30 상품과 새틴 립스틱 상품도 14위, 30위에 이름을 올리며 입점 이틀 만에 준비한 수량이 모두 판매됐다.

한편 마켓컬리의 모바일 선물하기 상품은 총 2300여개로 베이커리, 디저트, 건강식품, 과일, 커피 등 식품 외 화장품, 향수, 유아동용품, 꽃, 가전제품 등 비식품 비중이 약 50%를 차지한다.

