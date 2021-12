[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆관세청 <과장급 전보> ▶관세청 운영지원과장 백형민(白亨敏) ▶관세청 행정관리담당관 강병로(姜秉輅)(이상 12월 28일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr