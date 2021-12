대한항공, 고객 작성서류 디지털화…전 세계 항공사 최초

전자 도큐먼트 시스템 e-DOC 도입

은 전 세계 항공사 최초로 전자 도큐먼트 시스템(e-DOC)을 도입한다고 28일 밝혔다. 고객들이 직접 작성해야 하는 문서 23종에 대한 전면 디지털화를 적용해 편의성을 획기적으로 높였다.

을 이용하는 고객들은 반려동물 운송 서약서, 비동반 소아 운송 신청서, 건강상태서약서 등 그동안 종이에 작성하던 각종 서류들을 작성할 때 스마트폰, 태블릿PC 등 디지털 디바이스를 이용해 언제 어디서나 작성할 수 있게 됐다.

예약정보는 자동으로 반영돼 고객이 직접 작성해야 할 내용이 줄어들었고 e-DOC에 기록된 연락처와 이메일은 스카이패스로 자동 업데이트 되도록 했다.

e-DOC 도입에 따라 고객이 디지털 디바이스로 작성한 서류는 안전 서버에 저장된다. 국내 외 각 지점에서는 이와 같이 안전 서버에 저장된 서류 정보를 전용 단말기로 실시간 열람할 수 있게 된다. 즉, 신속한 고객 업무처리가 가능하게 돼 고객들의 대기 시간도 대폭 줄어든다는 것. 뿐만 아니라 문서가 안전 서버에 자동 보관 및 파기 처리되기 때문에 개인정보 보호도 한층 강화된다.

이승범 고객서비스부문 부사장은 "이번 e-DOC 본격 적용은 대한항공이 글로벌 항공사로서 그 동안 축적해온 고객 중심의 서비스 개선 노력의 결과"라며 "앞으로 혁신적인 고객 서비스를 토대로 적극적인 ESG 경영을 실천하고 고객 편의성을 한층 더 높여나가는데 주력할 계획"이라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr