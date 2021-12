대상 글로벌 브랜드 ‘종가’, ‘웹어워드코리아 2021’ 대상 수상

[아시아경제 이승진 기자] 대상의 종가집과 청정원의 글로벌 브랜드 ‘종가’와 ‘오푸드’ 웹사이트가 ‘웹어워드코리아 2021’에서 각각 마케팅 이노베이션 대상, 글로벌서비스분야 최우수상을 수상했다고 28일 밝혔다.

올해로 18회째를 맞이한 웹어워드코리아는 한국인터넷전문가협회가 운영 중인 웹사이트를 대상으로 각 분야별 우수한 인터넷서비스를 선정, 시상하는 행사다. 올해는 13개 부문, 74개 분야에서 총 437개의 웹사이트가 경쟁을 펼쳤다. 분야별 전문가로 구성된 3800명의 평가위원단이 ▲비주얼디자인 ▲UI디자인 ▲기술 ▲콘텐츠 ▲마케팅 ▲서비스 등을 다각도로 검토해 수상작을 선정했다.

종가집의 글로벌 브랜드 ‘종가'는 마케팅 이노베이션 분야에서 대상을 수상했다. 종가집 사용자 이해를 돕는 직관적인 디자인과 소비자 수요에 맞춰 원하는 제품을 쉽게 접할 수 있도록 한 점 등이 호평을 받았다.

청정원의 글로벌 브랜드 ‘오푸드’는 글로벌서비스분야에서 최우수상을 차지했다. 제품의 물성과 질감을 표현한 이미지, 영상 등 비주얼 요소를 적극 활용해 한식에 대한 해외 소비자들의 이해를 높인 점이 탁월했다는 평가다.

대상 관계자는 “종가와 오푸드라는 글로벌 브랜드의 정체성을 명확히 보여주면서, 해외 소비자들의 이해도와 사용 편의성을 높이는 데에 주안점을 뒀다”며 “글로벌 웹사이트를 통해 다양한 제품 정보와 브랜드 소식을 전하며 글로벌 MZ세대와 소통하는 커뮤니케이션 접점을 확대해나가겠다”고 밝혔다.

