롯데마트, 제타플렉스 잠실점 통했다…방문 고객 수 78.2%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트가 새롭게 선보인 제타플렉스 잠실점이 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

28일 롯데마트에 따르면 지난 23일부터 25일까지 제타플렉스 방문 고객수는 전년대비 78.2% 증가했다. 매출도 70.6% 증가하며, 안산점·첨단점 등 최근 재단장을 한 점포의 평균 신장률(22.8%)에 비해 압도적으로 높았다.

롯데마트는 제타플렉스의 성공요인을 ‘당신이 원하는 것은 다 있다’는 콘셉트에 맞는 상품의 다양화와 전문점의 차별화, 생동감 넘치는 신선매장으로의 변신으로 보고 있다. 실제 축산의 경우 ‘호반칡소’, ‘제주 버크셔 흙돼지’ 등 희귀 품종을 선보여 매출이 117.8% 신장했고, 수산의 경우 매출이 130.5% 늘었다. 매장 1층 면적의 70%인 와인 전문 매장 ‘보틀벙커’의 경우 3일 동안 매출 6억원을 기록하며, 전년 대비 7배 이상 높았다. 보틀벙커를 이용한 고객의 연령대는 20·30세대가 53%를 차지했다.

롯데마트는 제타플렉스 잠실점이 내년 대형마트 단일매장으로 최고 매출을 기록할 것으로 기대하고 있다.

이동진 롯데마트 제타플렉스 잠실점장은 “매장을 방문하는 고객들로부터 변화에 대한 긍정적인 시그널을 경험하고 있다”며 “고객들에게 더욱 새로운 가치를 제안할 수 있도록 더욱 노력 할 것”이라고 말했다.

