[아시아경제 오현길 기자] 기획재정부는 내년 1월 13조원 규모의 국고채를 경쟁 입찰 방식으로 발행할 계획이라고 27일 밝혔다.

내년 연간 국고채 발행 한도(166조원)의 12분의 1에 약간 못 미치는 수준이다.

연물별 발행 예정액은 2년물 9000억원, 3년물 2조5000억원, 5년물 2조5000억원, 10년물 2조6000억원, 20년물 8000억원, 30년물 3조3000억원, 50년물 4000억원 등이다.

기재부는 지난 24일 발표한 '2022년도 국고채 발행계획'에서 단기물(2·3년) 발행 비중을 30%에서 25%로 낮추고, 장기물(20년 이상) 발행 비중은 30%에서 35%로 올리겠다고 예고한 바 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr