이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 27일 서울 중구 프레스센터에서 열린 한국지방신문협회 주최 지방자치대상 및 한국지역발전대상 시상식에 참석, 이야기를 나누고 있다./국회사진기자단

