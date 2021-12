남구준 국수본부장 "이재명 아들·김건희 고발 사건, 규정과 절차에 따라 수사"

선거사범 421명 수사, 11명 송치

'사찰 논란' 공수처장 고발 경기남부청 배당

[아시아경제 이관주 기자] 남구준 경찰청 국가수사본부장이 더불어민주당 이재명 대선 후보 아들의 불법 도박·성매매 의혹, 국민의힘 윤석열 후보 부인 김건희씨의 허위 경력 의혹 등 대선주자 관련 고발 사건에 대해 "규정과 절차에 따라 사건을 수사하겠다"고 밝혔다.

남 본부장은 27일 기자간담회에서 "이 후보 장남 관련 부분은 주소지가 경기도라 경기남부경찰청에 배당했고, 김씨 관련해선 서울경찰청 반부패수사대에 사건 고발장이 접수됐다"며 이같이 말했다. 다만 수사 상황 등에 대해서는 "원론적 입장 외에는 구체적으로 답변드리기 어렵다"며 말을 아꼈다.

남 본부장은 내년 대선과 지방선거 관련 선거사범 수사 상황에 대해서는 "11월 9일부터 전국 경찰관서에 선거사범 수사전담반을 편성해 단속하고 있다"며 "대선·지방선거 합쳐서 총 246건, 421명을 수사하고 11명을 송치했다"고 설명했다. 현재까지 송치된 사건은 모두 지방선거 관련인 것으로 알려졌다.

아울러 최근 논란이 되고 있는 고위공직자범죄수사처(공수처)의 무차별적 통신조회 논란과 관련해 한 시민단체가 김진욱 처장을 직권남용 혐의로 고발한 사건은 경기남부청에 배당돼 수사 중이다. 남 본부장은 "지난 20일 고발장을 접수했고, 소재지 관할인 경기남부청에 배당돼 고발인 조사를 했다"고 말했다.

경찰 신변보호를 받는 여성의 가족을 살해한 이석준(25·구속)이 피해 가족의 거주지 주소를 흥신소를 통해 알아낸 것과 관련해서는 "개인정보보호법 위반 등 혐의로 흥신소 업자를 지난 23일 구속 송치했고 공범을 검거하기 위해 계속 수사 중"이라고 했다.

남 본부장은 또 아파트 월패드 해킹 사건을 경찰청 사이버수사국에서 직접 수사하고 있으며, 피해를 본 것으로 추정되는 704가구를 전수조사하고 있다고 전했다.

