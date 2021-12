산은, 수석부행장에 최대현 선임부행장 임명

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 신임 수석부행장(전무이사)에 최대현 선임부행장을 임명했다고 27일 밝혔다.

최 전무이사는 1992년 입행 이후 약 30년간 기업금융, IB업무, 베트남주재원, 기업금융3실장, 비서실장 등 다양한 업무 경력을 보유한 금융전문가다. 다양한 내외부 경험을 통해 은행 전반을 큰 틀에서 바라보는 시각을 가지고 있어 갈등 속에서도 합의점을 도출해 내는데 탁월한 능력을 보유했다고 산은은 설명했다.

특히 지난 2019년부터 기업금융부문장, 선임부행장으로 재직하며 주요 계열기업 등과 ‘산업·금융 협력프로그램’을 체결해 미래·첨단산업으로의 사업재편을 위한 자금공급을 확대한 점이 높은 평가를 얻었다. 코로나19 위기 속 기간산업에 대한 지속적인 자금지원을 통해 핵심 정책금융기관으로서의 산은의 역할도 강화했다.

구조조정 현안들을 진두지휘하면서 대한항공-아시아나항공 통합안을 추진해 국가 항공운송산업 경쟁력 제고도 도모했다. 아울러 HMM 정상화를 통한 해운산업 재건, 두산그룹 조기 정상화 추진, 한진중공업·STX조선해양 매각 등을 통한 중형조선사 구조조정 마무리 등 뚜렷한 성과도 거뒀다.

산은 관계자는 "최근 1년간 선임부행장으로서 최고경영진의 한 축을 담당하며 보여준 실적과 역량을 감안할 경우 향후 대한민국의 녹색금융과 혁신성장을 선도하는 산은의 도약을 이끌어 나갈 적임자로 기대된다"고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr