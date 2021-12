런드리고, 최대 50% 할인 프로모션

1년에 한 번 실시하는 런드리고위크…2주간 수량 제한 없이 최대 50% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 의식주컴퍼니(대표 조성우)는 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고'가 연중 한 번 실시하는 최대 할인 프로모션 '2021 런드리고 위크'를 내달 6일까지 실시한다고 27일 밝혔다.

올해 런드리고는 서울, 일산, 분당, 판교, 위례, 송도국제신도시, 파주운정신도시, 광명시, 수원 광교신도시, 하남 미사강변신도시, 김포시, 용인, 고양시, 부천 청라 지역까지 서비스를 빠르게 확대해 왔다. 이를 기반으로 올 한 해 동안 ▲개별 클리닝 200만벌 ▲생활빨래 600만 리터 ▲이불, 리빙, 신발 25만 점 등의 세탁 주문을 처리했다.

이번 런드리고 위크는 주말을 제외한 1주차 행사 시작부터 30일까지 니트·스웨터, 가디건을 각각 50% 할인된 가격인 2500원과 3000원에 제공한다. 2주차인 1월 3일부터 6일까지는 코트와 패딩류가 50% 할인된 가격인 3500원이다.

런드리고는 세탁과 드라이클리닝의 프리미엄 서비스를 제공, 올해 들어 전월 대비 평균 10% 이상 신규 고객 성장세를 기록하고 있으며 현재 서울 강서구와 성동구에 스마트 팩토리를 운영하고 있다. 조성우 의식주컴퍼니 대표는 "고객들에게 더 나은 새로운 라이프스타일을 제시하고 나아가 세탁 산업의 혁신을 위해 노력해 나갈 것"이라며 "고객 만족을 위해 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

