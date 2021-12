[아시아경제 이정윤 기자] 여자친구와 말다툼을 하다 강제로 차에 태워 돌아다닌 30대 남성이 경찰에 체포됐다.

27일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 이달 21일 오전 5시께 말다툼 중 여자친구가 차에서 내리려 하자 강제로 다시 태워 충북 청주시에서 서울 강남구까지 운전해온 혐의로 30대 남성 A씨를 수사 중이다.

A씨는 여자친구의 신고로 3시간여 뒤인 오전 8시 5분께 강남구의 한 길거리에서 경찰에 검거됐다.

경찰 관계자는 "수사 중인 사건이기 때문에 자세한 혐의 내용은 확인해줄 수 없다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr