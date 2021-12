제주항공, 내년 하계 항공권 할인판매 시작…운임 1만7800원부터

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 25,877 전일가 17,150 2021.12.27 11:18 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '선물하는 항공권' 기프티켓 최대 70% 할인 판매[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일제주항공, 격리없는 부산-사이판 노선 29일부터 운항 close 은 내년 하계 운항 기간(3월27일~10월29일)에 이용할 수 있는 국내선 항공권의 할인 판매를 실시한다고 27일 밝혔다.

항공권 예매는 이날 오전 10시부터 오는 31일 오후 10시까지며 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 25,877 전일가 17,150 2021.12.27 11:18 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '선물하는 항공권' 기프티켓 최대 70% 할인 판매[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일제주항공, 격리없는 부산-사이판 노선 29일부터 운항 close 홈페이지와 모바일 앱, 웹에서만 가능하다. 국내선 6개 노선(제주~김포/부산/청주/대구/광주, 김포~부산)에 대해 유류할증료와 공항시설사용료 등을 모두 포함한 편도총액 운임으로 1만7800원부터 판매한다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 25,877 전일가 17,150 2021.12.27 11:18 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '선물하는 항공권' 기프티켓 최대 70% 할인 판매[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일제주항공, 격리없는 부산-사이판 노선 29일부터 운항 close 은 최저가 항공권과 별개로 프로모션 기간 동안 판매가에서 최대 10%를 할인 받을 수 있는 프로모션 코드를 지급한다. 이 기간 중 오후 8시부터 10시까지 2시간동안에는 최대 22%가 할인되는 프로모션 코드를 지급한다.

고객들은 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 25,877 전일가 17,150 2021.12.27 11:18 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '선물하는 항공권' 기프티켓 최대 70% 할인 판매[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일제주항공, 격리없는 부산-사이판 노선 29일부터 운항 close 홈페이지와 모바일 앱, 웹을 통해 제공된 프로모션 코드를 확인 후 입력창에 기입하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

최저가 항공권은 예매 일자에 따라 총액 운임이 변동될 수 있으며, 예약 상황에 따라 조기 마감 될 수 있다. 또 ‘플라이(FLY)’ 항공권은 무료 위탁수하물이 포함되어 있지 않기 때문에 자신의 여행 형태 등을 충분히 고려한 후 예매해야 한다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 25,877 전일가 17,150 2021.12.27 11:18 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '선물하는 항공권' 기프티켓 최대 70% 할인 판매[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일제주항공, 격리없는 부산-사이판 노선 29일부터 운항 close 은 이번 프로모션 기간 동안 공식 SNS를 통해 ‘내년에 가고 싶은 여행지’를 댓글로 입력하는 이벤트도 진행한다. 이벤트 참가자 가운데 2명을 추첨해 국제선 왕복항공권 1매를 경품으로 증정한다. 당첨자는 내년 1월6일 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 150 등락률 -0.87% 거래량 25,877 전일가 17,150 2021.12.27 11:18 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '선물하는 항공권' 기프티켓 최대 70% 할인 판매[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일제주항공, 격리없는 부산-사이판 노선 29일부터 운항 close 공식SNS를 통해 확인할 수 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr