김건희 사과 놓고…진정성 '있다'VS'없다' 설전

국민의힘 "과거 진솔하게 얘기 꺼내"

더불어민주당 "사과문 잉크 안 말랐는데 네거티브 올인하는 모습 보여"

[아시아경제 금보령 기자, 전진영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨(사진)의 '허위 이력 의혹' 대국민 사과를 두고 여야가 이틀째 설전을 벌였다.

이수정 국민의힘 공동 선거대책위원장은 27일 라디오에 출연해 "(김씨가 눈을) 못 떴다"며 "본인이 얼마만큼 잘못됐다고 생각하는지를 시사하는 (부분)"이라고 말하며 김씨의 진정성을 강조했다.

김병민 선대위 대변인도 라디오에 나와 "과거 있었던 얘기를 진솔하게 얘기를 꺼내는 것이 중요하다고 판단했다"며 "이걸 정치적인 측면이나 선거 관련된 내용으로 접근하기보다는 김씨 스스로의 과거에 대한 일이기 때문에 진심을 담아내는 일이 무엇보다 중요하다고 생각한다"고 했다. 사과에 부족한 점이 많았다는 지적에 대해선 "사과 한 번으로 단순하게 끝나는 것이 아니라 그 마음 가지고 숙고하는 자세를 계속 가져나가려고 하고 있다"고 답변했다.

더불어민주당은 논평 등 공식 대응은 더 이상 하지 않기로 했다. 권혁기 선대위 공보부단장은 이날 기자들과 만나 "국민 평가를 지켜보겠다"며 "다만 윤 후보가 부인 사과문 잉크가 채 마르지 않았는데 네거티브전에 올인하는 모습을 보이는 것은 강하게 질타할 예정"이라고 밝혔다.

그러나 민주당 개별 의원들은 김씨 사과에 진정성이 없다는 점을 지적했다. 우상호 의원은 라디오 인터뷰에서 "구체적인 잘못에 대한 고백이 없는 사과는 진정성이 없다"며 "정치적 위기를 모면하기 위한 정략적 사과"라고 비판했다. 박주민 의원도 "시기나 내용적인 측면에서 지금 제기되고 있는 의혹을 해명하기에 충분했는지 의문이 든다"며 "시기도 늦었고, 본인은 사과하고 선대위 차원에서는 모든 의혹을 반박하는 해명자료를 배포해 잘못에 대한 인정이 사실상 없도록 만들었다. 진정성이 없다"고 꼬집었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr