민팃, '연간 중고폰 거래 100만대 돌파' 기념 고객 이벤트 진행

[아시아경제 이기민 기자] SK네트웍스의 자회사인 민팃(MINTIT)이 27일 연간 중고폰 거래 100만대를 돌파 기념 고객 이벤트 '민팃 백만대통' 행사를 진행한다고 밝혔다.

민팃은 내년 1월17일까지 홈페이지에 고객 이벤트를 열고 내년 출시 예정인 갤럭시S 신규 휴대폰(2명) 및 스타벅스 아메리카노(222명) 등을 경품으로 증정할 계획이다.

민팃은 기술 기반 서비스를 통한 중고폰 유통 문화 정착을 목표로 다양한 마케팅 활동 및 플랫폼 강화 등을 추진해 지난 크리스마스 무렵 중고폰 거래량 100만대를 돌파하는 데 성공했다고 설명했다. 지난해 30만대 남짓 회수했던 것에 비해 3배 이상 증가한 수치다. 민팃ATM을 통해 기부한 중고폰도 3만대를 넘어섰다.

올해 민팃은 갤럭시S 및 아이폰 신규 출시와 연계한 캠페인 활동을 통해 중고폰 판매 및 기부가 가능하도록 캠페인 활동을 벌여왔다. 또한 민팃ATM과 민팃박스가 LG유플러스와 KT 매장에 입점해 국내 통신 3사와 모두 협업하는 등 고객과의 접점을 ,000여개 소로 넓혔다. 또한 챗봇 상담서비스를 도입하고 PASS 휴대폰 서비스를 선보이는 등 고객 편의성을 높였다.

민팃 관계자는 "고객들이 중고폰 거래를 위해 민팃ATM을 이용하는 모습을 '민팃한다'고 칭하고 문화로 자리잡게 하기 위해 노력해왔다"며 "2019년 사업 본격화 이후 끊임없이 기술 개발과 마케팅 활동, 네트워크 확대를 추진해 온 결과 고객들이 장롱폰을 꺼내오고 신규 폰 구매 시 기존 제품을 민팃하는 습관이 어느 정도 자리잡은 듯하다"고 평가했다.

