[김맹녕의 골프영어회화] "move ball marker"

그린에서 동반자의 플레이에 방해가 된다면 볼 마크를 한다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

"볼 마커 이동."

동반자의 공이 퍼팅 라인이나 홀 주변에 놓였다. 플레이어는 이때 퍼팅 경로 밖으로 볼 마커를 옮겨달라고 요청할 수 있다(Another player asks you to move your marker to one side since it is in the line of his putt). 볼 마커가 튀어 나왔다면 눌러 달라고 한다(Press the ball marker down). 이동을 거부하면 골프규칙상 2벌타다.

볼 마커가 동반자에게 방해된다면 퍼터 헤드 길이 이상 떨어진 새로운 지점으로 옮겨준다(If the ball marker interferes with the play of another player, place it one or more putterhead-lengths to one side). 가끔 손으로 한 뼘 정도 길이로 측정하는 경우도 있다. 골프규칙 위반은 아니다. 다만 퍼터 헤드보다 상대적으로 오차가 크다.

동반자 스트로크가 끝나면 다시 볼 마커를 원위치시킨다. 리플레이스를 위해 이동한 볼마커는 도로 그 지점으로 되돌려 놓아야한다(규칙15.3c 참조). 이를 까먹고 그대로 플레이하면 잘못된 오소플레이로 2벌타를 받는다(If you forget to move the ball to its original position and putt out, this calls for a two-stroke penalty·규칙14-7a).

A: Excuse me, your ball is on my line. Will you mark it?(미안합니다, 당신 공이 제 퍼팅 라인에 있네요. 마크 좀 해주시겠어요?)

B: Sure(물론입니다).

A: Your ball mark is on my putting line. Would you move it to the left one or more putterhead-lengths?(당신 볼 마크가 내 퍼팅 라인에 있네요. 왼쪽으로 하나 또는 그 이상 퍼터 헤드 길이 만큼 옮겨줄 수 있나요?)

B: Yes, certainly(네, 해드릴게요).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>