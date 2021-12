[클릭 e종목]"테스, 올 최대 실적에 저평가…내년초 반도체 장비 재평가"

[아시아경제 지연진 기자]DB금융투자는 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 28,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,700 2021.12.27 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 테스, 주당 560원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스' close 에 대해 현재 주가수익비율(PER)은 9.8배로 여전히 저평가 상태인 만큼 내년 초반반도체 장비의 재평가가 이뤄질 것이라고 27일 전망했다.

이규진 DB금융투자 연구원은 "최근 테스의 주가는 메모리 가격 하락 반전에 따른 내년 삼성전자 신규투자 축소 우려감이 반영돼 지지부진한 상황"이라며 "하지만 SK하이닉스 신규 투자 확대와 기존 장비의 파운드리 진출, 신규 막질 장비 공급 등의 이슈로 실적은 최대치를 갱신하고 있다"고 전했다.

테스는 올해 4분기 매출액이 전년동기대비 2.7% 증가한 560억원, 영업이익은 55억원으로 432% 늘어날 것으로 전망된다. 올해 하반기 국내 장비 투자의 일시적인 공백기로 신규 수주가 제한적인 가운데 연말 SK하이닉스 M15, M16 신규투자와 일부 삼성전자 유지보수 투자가 발생하며 시장기대치에 부합하는 실적을 달성할 것으로 전망된다.

반면 SK하이닉스로 신규 장비입고가 시작되는 내년 1분기 이후 실적 성장이 본격화될 전망이다. 올해 실적은 매출액이 3691억원(+50.1%), 영업이익 672억원(+112%)으로 사상 최대 실적을 달성할 전망이다. 내년 삼성전자 신규 메모리 투자의 일부 지연을 가정해도 SK하이닉스 M16 신규 투자 확대와 'Gas Etch' 장비의 파운드리 사업 진출, 기존 PECVD 장비의 신규 막질 진입 등의 수혜로 매출액은 2.1% 증가한 3770억원, 영업이익 722억원으로 7.5% 늘어나 최대 실적을 또 다시 갱신할 것으로 예상된다. 이 연구원은 "기대보다 빠른 메모리 업황 반등이 진행할 경우 삼성전자 평택3 투자 가속화로 내년 하반기 추가적인 실적 상향 가능성도 존재한다"고 전했다.

