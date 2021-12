[스타트人]밥 먹을 틈 없는 육아맘을 위한 건강식 '맘마레시피'

김봉근 잇더컴퍼니 대표 인터뷰

엄마를 위한 영양 간식 서비스

전문가로 구성된 자문단이 평가

"일상과 육아에 지친 엄마에게 조금이나마 위로가 될 수 있는 건강한 먹거리를 선물하고 싶습니다."

김봉근 잇더컴퍼니 대표는 아빠로서 육아를 하면서 느낀 감정과 경험을 통해 사업 아이디어를 얻었다. 아이에게 한시도 눈을 뗄 수 없는 탓에 끼니를 제대로 챙겨먹지 못했던 것이다. 임산부, 육아맘들이 어디에서나 쉽고 간편하게 먹을 수 있는 간식을 제공하면 수요가 있을 것이라고 판단했다. 그렇게 2018년 11월 설립된 잇더컴퍼니는 육아하는 엄마를 위한 맞춤형 영양 간식 큐레이션 서비스 ‘맘마레시피’를 선보였다.

김 대표는 "엄마들은 임신한 순간부터 출산한 이후까지 건강한 식습관을 유지하기가 사실상 불가능해진다"며 "불규칙한 식사, 영양 불균형 문제를 해소하기 위해 맛과 영양을 모두 고려했다"고 말했다. 그는 창업 전 기업에서 일하며 쌓아온 브랜드 마케팅과 홍보 노하우를 적극 발휘했다.

맘마레시피는 ‘엄마가 행복해야 아이도 행복하니까’ 라는 슬로건으로 엄마들을 응원한다. 단백질 충전, 부기 해소, 숙면 유도 등 목적에 맞는 10여종의 선물 박스엔 지역에서 특별히 공수해온 먹거리들로 가득 차 있다.

김 대표는 지난해 잇더컴퍼니 본사를 제주도로 옮겼다. 청정지역 제주에 있는 건강한 먹거리 기업을 적극적으로 발굴·접촉하기 위해서다. 또한 의사, 약사, 식품전문가, 음식평론가 등으로 구성된 전문가 자문위원단이 상품을 깐깐하게 평가한다.

김 대표는 "방부제, 첨가물이 없는 친환경 국산 식품을 지향하고 있다"면서 "먹거리 트렌드가 ‘가치 소비’로 전환하는 추세에 맞게 비건 인증 식품도 추가했다"고 전했다.

잇더컴퍼니는 선물 박스 디자인을 개선하고 카카오톡 선물하기에 입점한 후 성장세에 가속도가 붙었다. 올해 초 월 매출 2억원을 돌파했고, 지난 10월에는 3억원을 넘어서며 올해 연매출 20억원 이상을 예상한다. 선물 박스를 받아본 엄마들은 후기를 통해 ‘아기 위주의 선물만 받다가 산모를 위한 선물을 받으니 기분이 좋았다’ ‘자극적이지 않은 식품으로 구성돼 있어 걱정 없이 맛있게 먹었다’ 등 호평을 내놓고 있다.

지난달 팁스(TIPS) 지원사업으로 선정됨에 따라 향후 데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용해 제품과 서비스 경쟁력을 고도화할 계획이다. 김 대표는 육아맘을 위한 전자레인지 전용 밀키트 사업 진출도 노리고 있다. 특히 취약계층 엄마를 위해 식자재를 공급해주는 정부의 ‘영양플러스사업’은 현실에 맞게 개선돼야 한다는 입장을 밝혔다. 그는 "영양플러스사업 실태조사를 나가면 우유, 계란 외에 다른 식자재는 못 먹고 버리는 게 태반이라고 한다"며 "전국 보건소에 우리가 개발한 간편식 밀키트를 공급하는 게 다음 미션"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr