코로나19 신규 확진 6시까지 2903명… 전날보다 596명↓

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 대확산이 이어지면서 고강도 사회적 거리두기가 시행되는 가운데 26일 전국에서 코로나19 신규 확진자 발생이 잇따랐다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 전국 17개 시·도에서 이날 0시부터 오후 6시까지 코로나19 신규 확진자는 총 2903명이 늘었다. 전날 같은 시간 집계치 3499명보다는 596명 적고, 일주일 전인 지난 19일 3461명보다는 558명 적다.

신규 확진자는 수도권에서 62.9%(1826명)이 나왔다. 서울 799명, 경기 806명, 인천 221명 등이다. 비수도권에서는 총 1077명이 나왔다. ▲부산 263명 ▲대구 131명 ▲충남 128명 ▲경남 118명 ▲강원 116명 ▲전북 76명 ▲경북 71명 ▲충북 53명 ▲광주 44명 ▲전남 26명 ▲대전 20명 ▲제주 16명 ▲울산 12명 ▲세종 3명 등이다. 17개 광역지자체에서 모두 확진자가 발생했다.

최근 1주간(12.20∼26) 코로나19 신규 확진자는 일별로 5316명→5194명→7455명→6917명→6233명→5842명→5419명이다. 지역발생 주평균 확진자 수는 5982.7명으로 8일 연속 감소세를 보이고 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr