이준석 "김건희 용기, 아쉽더라도 긍정 평가했으면"

[아시아경제 금보령 기자] 이준석 국민의힘 당 대표가 윤석열 대선후보 부인인 김건희씨의 '허위 이력 의혹' 사과를 놓고 "후보자의 배우자의 오늘 용기는 각자가 보기에 다소 아쉬운 점이 있더라도 긍정적으로 평가했으면 좋겠다"고 말했다.

이 대표는26일 페이스북을 통해 "후보자의 배우자가 위축되지 않고 본인의 원래 성격대로 솔직하고 담담하게 선거승리를 위해 필요한 역할을 했으면 한다"며 이같이 밝혔다.

이어 이 대표는 "후보자의 배우자가 대중적으로 행보를 했을 때 기존에 상대당의 의혹제기나 본인이 원하지 않는 시간과 장소에서 언론에 포착되었을 때의 모습 보다는 훨씬 나을 것이라고 이야기 한 적이 있다"고 설명했다.

이 대표는 지난 7월 윤 후보가 국민의힘에 입당하기 전 서울 서초구의 김씨 사무실을 방문해 윤 후보 부부와 만난 적이 있는 것으로 알려졌다.

한편 김씨는 이날 기자회견을 열고 "부디 용서해달라. 진심으로 사죄 말씀드린다"며 "저 때문에 남편이 비난 받는 현실에 너무 가슴이 무너진다. 과거 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심 또 조심하겠다"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr