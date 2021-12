與, 김건희 사과에 "의혹 해소되지 않아"

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당은 26일 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희씨의 대국민 사과에 대해 "그동안 제기된 김씨의 문제에 대한 국민의 의혹이 해소되지 않았다"고 비판했다.

남영희 민주당 선거대책위원회 대변인은 이날 서울 여의도 민주당 당사에서 진행된 브리핑을 통해 "오늘의 사과가 윤 후보 부부의 진심이길 기대한다"며 이같이 밝혔다.

김씨는 이날 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 본인을 둘러싼 '허위 이력 의혹'에 대해 인정하며 국민들에게 사과했다. 김씨는 "잘못된 저 김건희를 욕하시더라도 그동안 너무 어렵고 힘든 길 걸어온 남편에 대한 마음만큼은 거두지 말아주시길 간곡히 부탁드린다"며 "사죄 말씀 드린다. 죄송하다"고 말했다.

