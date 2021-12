김건희, 대국민 사과…"남편 비난에 가슴 무너져"(종합)

'허위 이력 의혹' 인정…"잘 보이려 경력 부풀려"

입장문 발표 도중 울먹이기도

"부디 용서해달라. 진심으로 사죄"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자인 김건희씨가 26일 본인을 둘러싼 '허위 이력 의혹'에 대해 인정하고 국민들에게 사과했다.

김씨는 이날 오후 3시 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "잘못된 저 김건희를 욕하시더라도 그동안 너무 어렵고 힘든 길 걸어온 남편에 대한 마음만큼은 거두지 말아주시길 간곡히 부탁드린다"며 "사죄 말씀 드린다. 죄송하다"고 밝혔다. 이 과정에서 김씨는 눈물을 보이기도 했다.

그는 그동안 제기된 의혹들에 대해 인정했다. 김씨는 "일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었다. 잘 보이려고 경력을 부풀리고, 잘못 적은 것도 있었다"며 "그렇게 하지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다. 모든 것이 저의 잘못이고, 불찰"이라고 말했다.

그러면서 김씨는 국민들을 향해 "부디 용서해달라. 진심으로 사죄 말씀드린다"며 "저 때문에 남편이 비난 받는 현실에 너무 가슴이 무너진다. 과거 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심 또 조심하겠다"고 얘기했다.

그는 "많이 부족했다. 남은 선거 기간 동안 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다"며 "남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠다. 부디 노여움을 걷어 달라"고 강조했다.

김씨는 윤 후보를 언급하며 "남편을 처음 만난 날, 검사라고 하기에 무서운 사람인 줄만 알았다. 하지만 그는 늘 같은 옷을 입고 다녀도 자신감 넘치고, 호탕했고, 후배들에게 마음껏 베풀 줄 아는 그런 남자였다"며 "몸이 약한 저를 걱정해 '밥은 먹었냐', '날씨 추운데 따뜻하게 입어라' 늘 전화를 잊지 않았다"고 말했다.

이어 김씨는 "그런 남편이 저 때문에 지금 너무 어려운 입장이 됐다. 제가 없어져야 남편이 남편답게 평가받을 수만 있다면 차라리 그렇게라도 하고 싶다"며 "저는 남편에 비해 한없이 부족한 사람이다. 제가 사랑하고 존경하는 남편 윤석열 앞에 제 허물은 너무 부끄럽다"고 덧붙였다.

김씨는 또 "결혼 이후 남편이 겪는 모든 고통이 다 제 탓이라고만 생각된다"며 "결혼 후 어렵게 아이를 가졌지만, 남편의 직장 일로 몸과 마음이 지쳐 아이를 잃었다. 예쁜 아이를 낳으면 업고 출근하겠다던 남편의 간절한 소원도 들어줄 수 없게 됐다"고 말하며 울먹였다.

앞서 김씨는 지난 15일 "국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과할 의향이 있다"며 "사실관계 여부를 떠나 국민께서 불편함과 피로감을 느낄 수 있어 사과드린다고 얘기한 바 있다. 윤 후보 또한 지난 17일 사과문을 통해 "제 아내와 관련된 논란으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr