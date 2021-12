서울 41년 만에 최저 기온… 전국 한파 절정

[아시아경제 이춘희 기자] 26일 전국에 한파가 절정에 달하면서 전국 곳곳에서 최저기온 역대 최저치가 경신됐다.

이날 기상청에 따르면 서울의 최저기온은 영하 15.5도로 올 겨울 최저를 기록했다. 특히 1980년 12월29일 기록된 영하 16.2도 이후 41년만에 가장 추운 날씨였다.

강원 내륙은 아침 최저기온이 영하 20도 안팎까지 내려갔고, 중부지방과 경북 북부 내력, 전북 동부는 영하 15도 안팎을 나타냈다. 나머지 지역은 영하 10도 안팎을 기록했다.

경남 창원시도 최저기온이 영하 10.3도로 16년 만에 역대 최저치를 경신했다. 경기 동두천시는 최저기온 영하 17.3도로 역대 두 번째로 낮은 수준을 보였다.

기온은 27일 낮부터 다시 올라 28일에는 평년 수준을 회복할 전망이다.

기상청은 "낮 동안에도 많은 지역이 영하의 날씨를 보이겠으니 가급적 야외활동을 자제하고 보온 등 건강관리에 유의해야 한다"고 말했다.

