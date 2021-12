"잘 보이려 경력 부풀렸다" 기자회견 연 윤석열 부인 김건희

국민의힘 윤석열 대선 후보 부인 김건희 코바나컨텐츠 대표가 26일 서울 여의도 당사에서 자신의 허위 이력 의혹과 관련해 대국민 사과 기자회견을 열었다. 김 씨는 자신의 허위 이력 논란에 대해 “일과 학업을 함께 하는 과정에서 제 잘못이 있었다”며 “잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것이 있었다”고 말했다. 이어 “그러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다”며 “부디 용서해달라. 국민 여러분께 진심으로 사죄 말씀 드린다”고 했다. 김 씨는 준비한 원고만 읽은 뒤 기자들의 질문은 받지 않고 퇴장했다.

김 씨는 지난 2007년 수원여대에 제출한 겸임교수 지원서에 2004년 서울국제만화애니메이션페스티벌 대상 수상, 2004년 한국게임산업협회 기획이사 재직 등 경력을 기재했는데, 허위 또는 과장이라는 의혹이 제기됐다. 다른 이력서에 적은 뉴욕대 연수 이력, 삼성미술관 기획전시 경력 등도 일부 사실과 다르거나, 부풀려졌다는 지적이 나왔다. 비판 여론이 고조되자 윤 후보는 17일 “논란을 야기한 것 자체만으로 제가 강조해온 공정과 상식에 맞지 않음을 분명히 말씀드린다”며 사과했다. 지난 6월 29일 윤 후보의 정치참여 선언 이후 김 씨가 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음이다. 기자회견 사진을 모아본다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr