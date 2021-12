강추위가 찾아온 26일 서울역 광장 코로나19 검사소가 시민들로 북적이고 있다. 이곳 임시 검사소는 한파에 오전 11시부터 오후 3시까지 단축 운영한다. /문호남 기자 munonam@

