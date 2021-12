“24시간 특별 소통 상황실 운영” SK텔레콤, 연말 대책 발표

이동통신 서비스 품질 집중 관리 돌입… 통신상황 모니터링 및 현장 신속대응



[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤이 연말연시 안정적인 서비스 제공을 위해 이동통신 서비스 품질 집중 관리에 돌입한다.

SK텔레콤은 내년 1월 2일까지 특별 소통 상황실을 운영하고, 전국적으로 일평균 1200여 명의 SK텔레콤 및 ICT패밀리사 전문인력을 배치해 연말연시 통신 서비스를 24시간 모니터링할 계획이라고 26일 밝혔다.

SK텔레콤은 전국적으로 트래픽 증가가 예상되는 주요 행사지역, 번화가, 쇼핑센터, 휴양림 등을 중심으로 5G 및 LTE 기지국 용량을 증설했다. 특히 강릉 정동진 등 해맞이 명소에는 이동기지국 배치 등을 통해 품질 관리에 만전을 기할 계획이다.

또한 사회적 거리두기 영향으로 개인 또는 가족단위 차량 이동이 늘어날 가능성도 고려해 고속도로와 국도 주요 구간, 리조트와 휴양림 등 소규모 가족단위 여행지의 통신 인프라에 대한 점검과 용량 증설도 마쳤다.

SK텔레콤은 새해를 맞아 화상통화 및 비대면 솔루션을 활용한 소통이 활발해지고, 콘텐츠 사용량도 증가해 고객들의 음성 및 데이터 접속 시도가 증가할 것으로 전망하고 있다. 이에 대비해 SK텔레콤은 미더스(MeetUS)를 활용한 가족·친지간 새해인사, 메타버스 '이프랜드(ifland)'에서 열리는 아바타 신년모임 등 서비스가 안정적으로 운영될 수 있도록 집중 모니터링을 시행할 계획이다.

또한 웨이브, 유튜브 등 동영상 서비스 시청이 늘어날 것에 대비해 트래픽을 증설하고, T맵·T맵 누구(NUGU)·T맵 대중교통 등 연말연시 고객의 이동과 밀접한 서비스 관련 클라우드 인프라도 집중 관리할 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr