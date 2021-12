오스트리아 전 총리, 내년부터 美 실리콘밸리서 근무

[아시아경제 권재희 기자] 부패 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 오스트리아 전 총리가 내년부터 미국 실리콘밸리의 한 투자 기업에서 일하게 될 예정이다.

25일(현지시간) 오스트리아 현지 매체 크로넨 차이퉁에 따르면 제바스티안 쿠르츠 전 총리는 내년 2월부터 근무하기로 한 것으로 알려졌다. 그는 미국 샌프란시스코와 오스트리아 빈, 독일과 스위스 등을 오가며 생활할 예정이다.

다만 그의 새 직장이 어느 회사인지는 알려지지 않았다.

앞서 쿠르츠 전 총리는 검찰이 뇌물 수수 및 배임 혐의로 수사에 착수하자 지난 10월 9일 총리직에서 물러난 바 있다.

그는 지난 2016년부터 2018년 사이 자신에게 호의적인 보도를 위해 한 신문사에 광고비 명목으로 재무부 자금을 사용한 혐의를 받고 있다.

그는 이같은 혐의에 대해 부인했지만, 연립 정부 파트너인 녹색당의 압박에 지난 10월 총리직을 사퇴했다. 이어 그는 지난 2일 정계 은퇴를 발표했다.

