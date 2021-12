'신지예 영입 반발' 여명 "국민의힘 공동청년본부장 사퇴"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 중앙선거대책위원회의 여명 공동청년본부장이 25일 선대위직을 사퇴했다. 윤석열 후보 직속 새시대준비위원회의 신지예 전 한국여성정치네트워크 대표 영입을 반대하면서다.

여 본부장은 25일 페이스북을 통해 "국민의힘 선대위 공동청년본부장직을 사퇴한다"며 "악성 페미니즘, 민노총과 한통속인 공공노조, 이석기를 구명해달라는 비전향 좌익인사까지, 제가 비판해왔던 모든 것들을 옹호할 수는 없다"고 밝혔다.

그는 "우리 당이 강령에 담고 있는 정신과 보수 진영이 추구하는 가치를 실천하며 보이지 않는 곳에서 삶을 이어나가겠다"며 "그럼에도 불구하고, 국민의힘 선대위의 성공을 여전히 바란다"고 얘기했다.

그러면서 여 본부장은 "정권교체가 우리 당 전·현직 국회의원들의 설자리가 아닌, 매일 밤 가슴 탕탕 치며 잠 못드는 우리 국민 모두의 열망임을 잊지 않는 선대위이기를 바란다"고 강조했다.

여 본부장은 전날 신 전 대표를 향해 "정권교체를 원한다면 나가달라"며 "국민의힘이 지난 4년간 반성과 쇄신을 거듭하며 상식 있는 청년들의 지지를 이제 겨우 받기 시작했는데, 청년들은 신씨의 합류로 인해 '왜 국민의힘을 굳이 뽑아줘야 하는지 모르겠다'는 강한 회의감에 사로잡혀 있다"고 비판했다.

이와 함께 그는 "나가지 않을 거라면 '전향 선언'이라도 하라"며 "그것이 신씨가 몸담고 있던 민주 진영에 대한 예의이자, 정권교체의 열망으로 하루하루 속 타는 심정으로 지새우고 있는 보수 유권자들에 대한 최소한의 도의가 아닐까"라고 꼬집었다. 여 본부장은 신 전 대표가 녹색당 공동운영위원장 당시 이석기 전 통합진보당 의원 석방을 촉구하기 위한 청와대 제출 탄원서에 서명했다는 기사 내용까지 공유하며 "나도 모르겠다. 이젠"이라고 적기도 했다.

한편 여 본부장이 선대위직 사퇴를 한 것을 놓고 홍준표 의원은 청년의꿈에서 "소신"이라고 평가했다. 여 본부장은 홍 의원의 대선 경선 캠프에서 대변인으로 활동했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr