황희두 "진중권, '친윤 스피커' 타이틀이 부끄러운가" 직격탄

[아시아경제 권서영 기자] 프로게이머 출신의 황희두 더불어민주당 정책연구소 민주연구원 이사가 진중권 전 동양대 교수에게 "'친윤 스피커'라는 타이틀이 부끄럽냐"고 비판했다.

25일 황 이사는 자신의 페이스북에 올린 글에서 이같이 밝혔다. 황 이사는 "언론에서도 진 전 교수의 친윤 스피커 인정 여부에 관심이 많은 모양"이라며 "참고로 작년에 진 전 교수는 저에게 '친조국 프레임'을 걸며 저급한 도발을 해왔다"고 운을 뗐다.

황 이사는 "다수가 돌을 던지던 상황에 혼자 고고한 척, 정의로운 척, 쿨한 척 '억지 텐션'으로 몸집을 키우려는 게 훤히 보여서 우스웠다"며 "프로게이머 시절부터 온갖 '키보드 워리어'들의 도발과 심리전, 정신승리 수법을 경험해왔기에 대처법은 있었으나 중요한 직책을 맡았던 만큼 조용히 넘어갔던 기억이 난다"고 주장했다.

이어 황 이사는 "지금은 예전보다 훨씬 더 자유로워졌으니 편하게 목소리를 내겠다"며 "본인만 완벽하게 숨기고 객관적인 포지션이라 생각하나 본데, 이미 대부분의 시민은 진중권이 친윤 스피커라고 생각한다"고 지적했다. 그는 "계속되는 침묵이 확신으로 변해가고 있다"며 "'조국 흑서' 권경애 씨처럼 윤석열 국민의힘 대선후보를 공식적으로 지지하는 순간부터 본인을 향한 관심도 줄어들고 몸값이 떨어진다는 걸 누구보다 잘 알지 않느냐"고 반문했다.

황 이사는 "최근 정경심 교수 재판 분위기가 달라진 데다, 오히려 윤 후보와 부인 김건희 씨의 '내로남불'이 만천하에 드러나고 있다"며 "(진 전 교수가) 속은 쓰리지만 어떻게든 외면하고 있을 것"이라고 추측했다. 또 "저에게 대꾸하자니 대선 후보랑 놀던 본인의 급이 확 떨어지는 것 같고, 지금처럼 계속 침묵하자니 자존심도 상하고 꽤 짜증이 날 것"이라며 "그의 패턴도 뻔히 읽힌 마당에 앞으로 어떻게 대응할지도 벌써 눈에 훤하다"고 비꼬았다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr