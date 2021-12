초등학교 운동장에 도베르만 두 마리 풀어놓고…겁먹은 아이들 윽박지른 견주

[아시아경제 황수미 기자] 전북 익산의 한 초등학교 운동장에 대형견 두 마리가 목줄과 입마개 없이 돌아다닌 사실이 알려져 논란이다.

24일 학부모 A씨 등에 따르면 지난 19일 오후 2시30분쯤 익산 신동의 한 초등학교 운동장에 차량 한 대가 들어왔다. 차에서 내린 B씨는 목줄과 입마개가 없는 도베르만 두 마리를 운동장에 풀어놨다.

당시 교내 운동장에는 아이들이 뛰어 놀고 있었고, 애완동물 출입을 금지한다는 안내판도 있었다. 하지만 B씨는 아랑곳하지 않았고 도베르만 두 마리는 목줄과 입마개가 없는 상태로 운동장을 활보했다.

도베르만은 어깨높이가 70cm까지 자라는 대형견이다. 근육이 다부지고 골격이 견고해 주로 경찰견이나 군용견 등으로 활용되며 각별한 관리가 필요한 견종이다.

겁에 질린 아이들은 도베르만을 피해 달아나야 했다. 특히 도베르만이 다가와 놀란 아이들이 소리를 지르자 견주 B씨가 "소리 지르지 말라"며 오히려 아이들을 다그쳤다고 A씨는 전했다.

경찰은 B씨의 동물보호법 위반 여부와 아동복지법 위반 여부 등을 조사 중이다. 현행법상 모든 견종은 공공장소 외출 시 목줄을 착용해야 한다.

한편 지역 커뮤니티 등을 통해 이 사건이 알려지자 누리꾼 사이에서는 견주 B씨의 사과와 처벌을 요구하는 목소리가 나오고 있다.

