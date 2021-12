"KT 10년만에 최대 영업이익 예상"

[아시아경제 박소연 기자] SK증권은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,750 전일대비 250 등락률 +0.77% 거래량 1,402,217 전일가 32,500 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 쿠팡-KT, 물류센터 화재 예방 협력…'소방·화재정보 24시간 원격관리'“물류센터 소방안전 디지털 혁신” KT, 쿠팡과 업무협약 체결[2022 핫 IT기업④] KT 구현모호, 디지털 플랫폼 기업 '체질변화ing' close 에 대해 올해 유무선 호조와 비용안정화로 10년만에 최대 영업이익이 예상된다며 배당도 전년대비 350원 증가한 1700원(배당수익률 5.2%)을 예상했다.

25일 FN가이드에 따르면 SK증권은 최근 보고서를 통해 KT가 2021년 영업수익(순매출액) 24조 7168억원, 영업이익 1조4980원을 기록할 것으로 전망했다.

5G(5세대 이동통신) 가입자 비중이 10월말 기준 33.7%로 연중 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하며 무선매출 3.2%증가를 예상했다. IPTV가입자 확대 및 ARPU 상승으로 IPTV 매출도 8.4%증가할 것으로 내다봤다.

내년에도 유무선의 고른 성장과 B2B 매출 확대, 자회사 턴어라운드 등 성장요인이 유효한 가운데 비용에서 특별한 이슈가 발생할 가능성이 낮아 이익성장 기조가 이어질 전망이다.

고배당에 따른 배당락에 대한 우려가 있으나 2022년에도 탑라인 성장과 수익성 개선 가능성이 높은 만큼 주가의 추세적인 상승 기조는 이어질 것으로 판단했다.

SK증권은 KT에 대한 투자의견 매수와, 목표주가 4만2000원을 유지했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr