이석기, 朴 사면에 "말 몇 마디 한 사람을 감옥에 넣은 사람은 사면되고…"

[아시아경제 권서영 기자] 내란 선동죄로 수감됐던 이석기 전 통합진보당 의원이 가석방으로 풀려나면서 "말 몇 마디로 감옥에 가두는 야만적 정치는 없어져야 한다"고 강조했다.

24일 이 전 의원은 가석방 직후 대전교도소 앞에서 기자들과 만난 자리에서 이같이 밝혔다. 이 전 의원은 통합진보당 소속 19대 국회의원 출신의 인물로, 이른바 '내란 음모 사건'으로 지난 2013년 9월 구속됐다. 그는 이듬해 헌법재판소의 통합진보당 강제해산 결정으로 의원직을 상실하고, 내란 선동 및 국가보안법 위반 등의 혐의로 형을 확정받아 복역해왔다.

이날 대전교도소 앞에는 새벽부터 이 전 의원의 지지자들이 모여 현수막을 걸고 피켓을 드는 등 가석방 환영 행사를 준비했다. 지지자들의 환호 속에 교도소 정문을 나선 이 전 의원은 소감을 묻는 취재진에 "공기의 질감이 다르다"고 답했다. 그는 "문 하나 오는 데에 9번의 겨울을 거쳤다"며 "적지 않은 기간인데, 변함없는 사랑과 지지 덕분에 여러분을 뵙게 됐다"고 심경을 밝혔다.

또 문재인 대통령이 박근혜 전 대통령의 특별사면을 결정했다는 소식이 전해진 데 관해 "공정, 정의란 단어가 존재하는가 하는 생각이 든다"고 회의감을 내비치기도 했다. 그는 "정말 사면받아야 할 사람은 누구냐"며 "말 몇 마디 한 사람을 감옥에 넣은 사람은 사면되고, 그 피해자는 이제 가석방이란 형식으로 나왔다는 데에 통탄한다"고 반문했다.

한편, 안철수 국민의당 대선후보는 같은 날 YTN라디오와의 인터뷰에서 문 대통령의 박 전 대통령 특별사면 결정 소식에 "의도가 조금 의심스럽다"며 "이 전 의원의 가석방에 대한 국민들의 저항을 막으려는 물타기"라고 분석했다. 그는 "(이 전 의원이) 가석방을 하기 위해서는 본인이 뉘우쳐야 하는데 전혀 그런 게 없다"며 "가석방 요건이 되지 않는다"고 주장했다.

