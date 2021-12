박수현 靑소통수석 "박근혜씨, 국민께 진심으로 사죄하고 감사하는 태도 보여야"

[아시아경제 이관주 기자] 박수현 청와대 국민소통수석이 박근혜 전 대통령 사면에 대해 "박근혜씨가 국민께 진심으로 사죄하고 감사하는 태도를 보여주기를 바란다"고 말했다.

박 수석은 24일 TBS라디오에 출연해 '박근혜 전 대통령 사면이 촛불을 함께 든 국민에게 허무주의를 주지 않을까'라는 사회자의 질문에 "박근혜씨가 충분하게 그런 점을 고려해 처신할 수 있기를 바랄 수밖에 없다"고 말했다.

아울러 박 수석은 '전두환·노태우 전 대통령의 사면이 결과적으로 국민통합을 이루기보다는 역사적 책임을 제대로 묻지 않는 결과를 초래했고, 박 전 대통령의 사면 역시 이를 반복할 것'이라는 지적에는 동의하지 않는 취지로 답했다.

박 수석은 "전두환·노태우 씨 사면에서 '반성이 없었다'는 경험이 있다면, 이번에는 역사적 교훈이 실천돼야 할 것 아닌가"라며 "사면권은 대통령이 행사하지만, 국민이 주신 것인 만큼 본인의 과오를 진심으로 사죄하는 것은 당연하다"고 했다.

