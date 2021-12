사고로 꺼진 불빛 2년여만에 다시 밝힌다 … 울산대교, 재점등 새해 이틀 무료통행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산대교가 새해 1일부터 이틀간 통행료를 받지 않는다.

울산시와 울산하버브릿지 주식회사는 울산대교 경관조명 재점등을 기념해 내년 1월 1일과 2일 대교와 터널 전 구간 무료통행을 실시한다고 25일 밝혔다.

울산대교 경관조명은 2019년 9월 28일 염포부두 유류운반선 스톨트 크로앤랜드호 폭발사고 때 화염으로 고장 나 2년 3개월 동안 불이 꺼져 있었다.

울산시와 울산하버브릿지는 사고 이후 울산대교의 구조물 정밀안전점검과 실시설계용역 등을 거쳐 우선 경관조명 1116개에 대한 보수작업을 했다.

울산시는 사고를 낸 선주 측과 2년간 진행해온 손해배상 합의에서 난항을 겪었으나 지난 9월 선주 측과 행정소송 등 법정 공방 없이 원만히 마무리해 이날 경관 조명을 다시 켠다.

울산하버브릿지는 울산대교 주요시설물의 구조안전상 문제는 없다며, 행어케이블 보수, 가드레일과 구조물 재도장 등 내년까지 최종 복구 작업을 완료할 계획이다.

울산대교 경관조명 재점등식은 올해 마지막 날인 31일이며, 오후 5시 30분 울산대교 전망대에서 열린다.

2022년 1월 1일 0시부터 1월 2일 24시까지 2일간 울산대교를 무료로 운영한다.

염포부두 선박 폭발사고 이후 꺼진 불로 울산 12경인 울산대교 전망대에서 바라본 야경이 그동안 사라져 보상차원에서 무료통행을 하는 것으로 알려졌다.

울산대교는 국내 최장, 세계 세 번째 긴 단경간 현수교(경간길이 1150m)로 2015년 6월 개통해 울산의 랜드마크로 이름을 알려왔다.

