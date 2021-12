이준석 "선대위, 전략도 없고 자기희생도 없어…결국 재구성될 것"

[아시아경제 이관주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선 후보 선거대책위원회의 구조적 문제를 지적하며 전면 개편 필요성을 거듭 주장했다.

이 대표는 24일 오후 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해 "선대위가 난항을 겪는 상황에서 큰틀에서 재구성이 필요하다"고 말했다.

이 대표는 먼저 윤 후보의 부인 김건희씨 의혹에 대응하는 선대위 차원의 전략이 없었다고 지적했다. 이 대표는 "당 선대위 관계자를 붙잡고 대전략이 뭐냐, '결사옹위냐 일부 해명이냐'고 물으면 아무도 답변을 못할 것"이라며 "예를 들어 전략이 결사옹위로 정해지면 결사옹위할 자신이 있었다. 제가 욕을 먹더라도 희생해서 할 수 있었다. 그런데 작전이 없었다"고 날을 세웠다.

또 "YTN 보도를 통해 의혹이 제기돼서 '후보자가 결혼하기 전에 있었던 배우자의 일에 대해 후보자에게 책임을 묻는 것은 과도한 지적이라 생각한다'고 했다"면서 "아무 대응 기조가 없어 제 입장에서 최선의 대응을 한 것인데, 대응을 왜 그렇게 했냐고 뒤에서 총알이 날아왔다"고도 했다.

현재 선대위 개편과 관련해서는 결국 재구성할 것이라는 관측을 내놨다. 이 대표는 "후보가 이기기 위해서는 김종인 총괄선대위원장에 공간을 만들어주는 것이 필요한데, 아무도 자기 희생할 생각을 하지 않는다"며 "이렇게 될수록 후보가 고생할 것이고 결국은 재구성할 것"이라고 말했다.

그러면서 "많은 사람들이 '재건축'이냐 '리모델링'이냐 이야기를 하던데 지금은 제 생각에 '페인트칠'과 '도배'만 다시 하고 가자는 것 같다. 그런데 언젠가는 다 부수자는 이야기가 나올 것"이라고 예상했다.

