캐나다, 처음으로 코로나19 확진자 2만명 돌파…이틀 째 최다치 경신

[아시아경제 권재희 기자] 캐나다의 일일 코로나19 신규 확진자가 처음으로 2만명을 넘어서며 이틀 연속 최다치를 경신했다.

23일(현지시간) 캐나다 보건부는 이날 오후 7시 기준 코로나19 신규 확진자는 2만693명으로 집계됐다고 발표했다.

이는 코로나19 대유행 이후 캐나다의 일일 신규 확진자 수로는 역대 최대치이자, 전날 최대치를 뛰어넘었다. 전날 하루 신규 확진자수는 1만 4934명이었다.

캐나다는 지난 19일 하루 확진자수가 1만명 수준이었으나 나흘만에 2만명을 돌파한 것이다.

최근 7일간 평균 신규 감염자도 1만2459명으로 역대 최대치로 집계됐다.

캐나다에서는 이달들어 코로나19 확진자 수가 급즈앟고 있다.

캐나다 현지언론 CTV는 "이는 실내 생활시간이 늘고 연말 모임이 잦아진 시기에 새 변이인 오미크론 확산이 겹친 탓"이라고 해석했다.

이날 신규 확진자는 대부분 최대 주인 온타리오주와 퀘벡주에서 나왔다.

23일 기준 인구가 3800만인 캐나다의 코로나19 누적 확진자는 194만5000여명, 사망자는 18명 더 늘어 3만131명이 됐다.

